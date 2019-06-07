القصة الكاملة لمحاولة تهريب البشير ورموز نظامه من سجن كوبر بالسودان

أحمد قاسم
على مدار الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية السودانية تطورات كثيرة بعيدًا عن الاعتصام الذي تقوده قوى الحرية والتغيير التي تطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسهيل عملية الانتقال السلمي للسلطة، إذ أن تقارير إعلامية أفادت بأن السلطات الأمنية في السودان أحبطت محاولة من رموز النظام السابق لإطلاق سراح
الرئيس المخلوع عمر البشير من سجن كوبر.
وكانت قناة "العربية" قد نقلت، أمس الأول الأربعاء، عن مصادر قولها إن مئة عنصر تابعين للنظام السابق هاجموا السجن أول أمس الثلاثاء، لكنهم لم يستطيعوا تهريب البشير، مشيرةً إلى...
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