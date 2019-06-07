رئيس مجلس نواب اتحاد دول أميركا الوسطى زار مطرانية سيدة النجاة

زار رئيس مجلس نواب اتحاد دول أميركا الوسطى البروفسور اللبناني الأصل طوني رفول، ترافقه ابنته النائب فريدة رفول مع وفد سياسي، إعلامي وثقافي، ​مطرانية سيدة النجاة​، حيث كان في استقباله رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​ وعدد كبير من الوجوه الزحلية.

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