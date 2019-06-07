كيرياكوس ترأس القداس الاحتفالي لمناسبة عيد الصعود

ترأس راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت افرام كيرياكوس القداس الاحتفالي، لمناسبة عيد الصعود وتأسيسس دير الشفيعة الحارة في بلدة بدبا، يعاونه رئيس الدير الارشمندريت كاسيانوس عيناتي وعدد من الكهنة، وفي حضور حشد من المؤمنين .
بعد قراءة الانجيل ألقى المطران كيرياكوس عظة تحدث فيها عن معنى عيد الصعود عند المسيحين والذي يأتي بعد أربعين يوما من قيامة المسيح، وهي العبور من العالم الارضي الى العالم السماوي الذي فيه ارتفاع للروح عن كل الملذات والمعطيات الارضية"، داعيا الجميع الى "الابتعاد عن الشرور والكره والبغض"، مشددا على "التسامح ومساعدة الاخر".
كما هنأ الارشمندريت عيناتي والمؤمنين بعيد تأسيس الدير الذي يجمع المؤمنين في بيت الله ويرشدهم الى الايمان والمحبة".
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