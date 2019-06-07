وليد البعريني: التفاهم بين أفرقاء الحكم ضرورة للنهوض بالبلد

رحب النائب ​وليد البعريني​ في بيان "بالاجواء الإيجابية والتهدئة التي عادت لتحل محل السجالات والتصعيد"، معتبرا "أن التفاهم بين أفرقاء الحكم ضرورة للنهوض بالبلد، وتأمين حاجات اللبنانيين الذين ما عادوا يتحملون تردي الأوضاع".

وشدد على "أهمية تغليب الحكمة والمنطق بدل شعبوية الخطاب وسياسات شد العصب الطائفي، الذي لا ينتج الا الحروب والمشاكل".

وتمنى "أن يكون ما شهدناه مؤخرا غيمة صيف مضت"، داعيا الجميع إلى "التعاطي بإحترام المواقع والقوانين و​الدستور​ والميثاقية، حتى لا يتمكن أحد بعد اليوم من الاصطياد بالماء العكر".