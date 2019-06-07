كرم: التوظيفات غير القانونية أنهكت المال العام وليتحمل من قام بها المسؤولية

ركّز أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم على أنّ "التوظيفات غير القانونيّة أنهكت المال العام"، داعيًا إلى أن "يتحمّل من قام بها المسؤوليّة المعنويّة والسياسيّة والماديّة، ولا لاستثناء من قام بتوظيفات غبّ الطلب فهذا احتيال أيضًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من المستغرب أنّ بيان لجنة المال والموازنة لم يتناول هذه الفئة من التوظيفات غير القانونيّة".
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