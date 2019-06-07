اعلن عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​طارق المرعبي​ خلال اجتماعة في مكاتب ​الاتحاد الاوروبي​ في برسليز في ​بلجيكا​ حيث يتابع جولته في الخارج بدعوة Friedrich h Naumann Foundation، انه تم "لاتفاق مع اللجنة الادارية في الاتحاد الاوروبي للتعليم والتدريب للشباب والمشرفة على مؤسسة اراسمس بلاس لدوبلة قيمة المساعدات لتعليم ​الطلاب​ اللبنانيين في ​الجامعات​ الاوروبية بمنح كاملة ولشهادات الماستر المزدوجة مع الجامعات اللبنانية الشريكة معهم بدءا من عام 2020 لغاية 2024 ". واوضح المرعبي انه "يجري البحث لشمل طلاب ​الجامعة اللبنانية​ بهذا الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: اتفقنا مع الاتحاد الاوروبي على دوبلة منح التعليم للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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