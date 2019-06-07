قوى الأمن: توقيف 24 شخصا سوريا لدخولهم خلسة في بلدة الصويري

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ من توقيف /24/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم 8 سيدات، وذلك بتاريخ 07/06/2019، في بلدة ​الصويري​ ​البقاع الغربي​، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. وقد سُلّم الموقوفون الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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