ركّز الوزير السابق إيلي ماروني، على أنّه "يُفترض أن نكون قد انتهينا من طرح موضوع المساوات بين المرأة والرجل، ويجب ألّا نتناقش به. من المعيب كبلد أنّ لا قانون للجنسية لدينا". ونوّه إلى أنّ "هناك أشخاص يستحقّون الجنسية اللبنانية ولم يأخذوها، وهناك أشخاص يحملون الجنسية وهم لا يعرفون لبنان".
وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، "أنّنا مع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، لكن نحن في وضع غير طبيعي في لبنان، بظلّ وجود عدد كبير من اللاجئين والنازحين، وبالتالي يجب وضع ضوابط على الرجل والمرأة إذا كان الزواج منطلقًا من حالة النزوح، لعدم حصول خلل"، مبيّنًا "أنّني مع حق إعطاء الجنسية لو تواجد السوري والفلسطيني في لبنان بوضع طبيعي".
وأكّد ماروني "أنّني مع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماروني: لوضع ضوابط على الرجل والمرأة في إعطاء الجنسية بظل حالة النزوح في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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