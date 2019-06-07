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وقفة تضامنية مع الجيش وقوى الامن في مرفأ طرابلس

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أفادت معلومات صحافية، بأن عمال وموظفي ​مرفأ طرابلس​، نفذوا وقفة تضامنية مع الجيش و​قوى الامن الداخلي​، بدعوة من إدارة المرفأ ونقابة ​العمال​ والاجراء، بمشاركة مدير المرفأ الدكتور ​أحمد تامر​ ونقيب العمال احمد السعيد.

وأكد تامر في كلمة باسم الادارة والنقابة على أهمية تضامن الجميع مع الجيش و​القوى الأمنية​ لانهم صمام أمان الوطن والمواطن، معتبرا ان "​شهداء الجيش​ و​القوى الامنية​ هم الشعلة التي ستبقى تنير درب المواطنين لما فيه خير ومصلحة لبنان".

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