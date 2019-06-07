وقفة تضامنية مع الجيش وقوى الامن في مرفأ طرابلس

أفادت معلومات صحافية، بأن عمال وموظفي مرفأ طرابلس، نفذوا وقفة تضامنية مع الجيش وقوى الامن الداخلي، بدعوة من إدارة المرفأ ونقابة العمال والاجراء، بمشاركة مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر ونقيب العمال احمد السعيد.
وأكد تامر في كلمة باسم الادارة والنقابة على أهمية تضامن الجميع مع الجيش والقوى الأمنية لانهم صمام أمان الوطن والمواطن، معتبرا ان "شهداء الجيش والقوى الامنية هم الشعلة التي ستبقى تنير درب المواطنين لما فيه خير ومصلحة لبنان".
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