بوغدانوف: لا نستبعد زيارة حفتر إلى روسيا

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​ميخائيل بوغدانوف​، أنّ "​موسكو​ لا تستبعد حدوث اتصالات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​". وعن احتمال زيارة حفتر إلى ​روسيا​، أوضح أنّ "كلّ شيء ممكن".

ولفت إلى أنّ "روسيا انتظرت زيارة وزير الخارجية الليبية ونائبه، لكن الزيارة تأجّلت مرّات عدّة بسبب ظروف، والآن لا يوجد اتفاق ولا تواريخ".

وكان ​الجيش الليبي​ قد أعلن ليل الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب" في العاصمة ​طرابلس​، الّتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا برئاسة ​فائز السراج​، الّذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحرّكات، متّهمًا حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.