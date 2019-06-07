بوغدانوف: لا نستبعد زيارة حفتر إلى روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أنّ "موسكو لا تستبعد حدوث اتصالات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر". وعن احتمال زيارة حفتر إلى روسيا، أوضح أنّ "كلّ شيء ممكن".
ولفت إلى أنّ "روسيا انتظرت زيارة وزير الخارجية الليبية ونائبه، لكن الزيارة تأجّلت مرّات عدّة بسبب ظروف، والآن لا يوجد اتفاق ولا تواريخ".
وكان الجيش الليبي قد أعلن ليل الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، الّتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا برئاسة فائز السراج، الّذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحرّكات، متّهمًا حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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