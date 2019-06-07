وصول رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم في مهمة وساطة لحل الأزمة السودانية

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، على رأس وفد إلى العاصمة السودانية ​الخرطوم​، في مهمّة وساطة لحلّ الأزمة بين الجهات السودانية.

وكان قد ذكر "التلفزيون السوداني" أنّ "أحمد سيلتقي مع قيادات المجلس العسكري الانتقالي، عملًا على استئناف التفاوض بين المجلس وقوى التغيير".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السودانية أنّ "عدد الضحايا جراء فضّ الإعتصام بالعاصمة ​الخرطوم​ يوم الإثنين، هو 61 قتيلًا".

غير أنّ لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الّذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول، كانت قد أعلنت أنّ "الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقلّ وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام".