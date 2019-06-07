خارجية ايران: تصريحات ترامب في أوروبا مكررة ومتناقضة ولا تستحق ردا جديدا

علقت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ في بيان على تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون حول ​الصواريخ​ الباليستية، معتبرة أن "تصریحات ترامب في ​أوروبا​ مكررة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحق ردا جديدا من قبل ​طهران​".

ولفتت الى أن "طرح قضايا خارج ​الاتفاق النووي​ سيساعد ​الولايات المتحدة​ في تحقيق هدفها المتمثل بانهياره"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور "تزيد من عدم الثقة بين بقية أفرقاء الاتفاق النووي".

ورأت أن "الجانب الأوروبي وعلى الرغم من البيانات السياسية، إلا أنه لم يتمكن من الوفاء عمليا بالتزاماته في الاتفاق النووي، وبات عاجزا بعد انسحاب ​واشنطن​ من الاتفاق وغير قادر على توفير الأجواء لتأمين مصالحنا التي نص عليها الاتفاق".