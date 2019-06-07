تبدأ بـ 10 آلاف جنيه.. شركات سياحة تطرح عروض عمرة شوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

مع نهاية موسم العمرة الحالي، تتسابق شركات السياحة العاملة في الحج العمرة، لإعلان برامجها والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال شهر شوال الجاري.

ورصد "الخليج 365"، أسعار طرحتها بعض الشركات السياحية، منها:

قالت إحدى الشركات في إعلانها: "عمرة شهر شوال بسعر 10 آلاف جنيه، بفنادق متميزة بالأراضي المقدسة، وتبعد عن الحرم 400 متر، والذهاب (القاهرة ـ جدة) والعودة (المدينة ـ القاهرة) على خطوط (مصر للطيران)، وذلك لمدة 10 أيام".

وذكرت شركة ثانية، في إعلانها قائلة: "عمرة شهر شوال لعام 1440 بسعر 10 آلاف و999 جنيه لمدة 15 يوما و 14 ليلة في فنادق متميزة بالأراضي المقدسة، بجانب وجبات "فطار" هدية من الشركة".

Advertisements

وطرحت شركة ثالثة في إعلانها: "برنامج عمرة شوال في فنادق 3 نجوم، بسعر 12 ألف و500 جنيه في الغرفة المزدوجة، وبسعر 12 الف جنيه في الغرفة الثلاثية، بينما يبلغ في الغرفة الرباعية 11 ألف جنيه ، بفنادق دار الإيمان السد بمكة وفنادق بدر المرسي أو مجموعة دار الإيمان بالمدينة، والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران".

بينما ذكرت شركة رابعة، بأن عمرة شوال مستوى 4 نجوم بسعر 13 ألف و950 جنيها، لمدة 10 أيام في فندق المدينة "كونكورد الخير 4 ليال وفندق مكة رويال ماجيستك 5 ليال"، والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران.

وعرضت شركة خامسة: "عمرة شوال مستوى 5 نجوم بفندق مكة روضة البيت وفندق الإيمان طيبة أو رمادا الحمرا بالمدينة، لمدة 10 أيام، بسعر13 ألف جنيه للفرد في الغرفة الرباعية، بينما يبلغ السعر في الغرفة الثلاثية 13 ألف و700 جنيه، والسفر من "القاهرة - المدينة مباشرة" والعودة من "جدة إلى القاهرة" عبر الخطوط السعودية أو مصر للطيران".

يذكر أن رحلات موسم العمرة انطلقت منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي بعدد 500 ألف تأشيرة، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط، والباقي على مدار الموسم بالكامل.

​