السيطرة على حريق هائل بمكمرة فحم في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بمكمرة فحم بقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز أجا.
تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز أجا.
انتقل ضباط وافراد قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم احمد غوض، رئيس قسم الاطفاء، تحت إشراف العميد أحمد المهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، بـ5 سيارات إطفاء، وثلاث سيارات إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق.
وبالفحص تبين أن الحريق بمكمرة فحم ملك المواطن محمد محمد عبدالله العشماوي، ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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