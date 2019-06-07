استقالة ماي من قيادة حزب المحافظين تشعل سباق اختيار زعيم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

من المتوقع أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم اليوم الجمعة، لتشعل سباقا في الحزب بين المرشحين لخلافتها.

ولم تحدد ماي (62 عاما) موعدا للإدلاء بخطاب علني اليوم الجمعة، لكن من المتوقع أن تؤكد استقالتها في خطاب موجه إلى اللجنة 1922 التي تتألف من مشرعين من حزب المحافظين لا يشغلون مناصب بالحكومة.

وأعلنت ماي خطتها للاستقالة الشهر الماضي، وتقبلت حقيقة إخفاقها في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي وقد بدا عليها التأثر خارج مقر إقامتها في داوننج ستريت في 24 مايو: "أشعر بندم عميق وسوف يلازمني هذا الشعور لأنني لم أتم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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وذكرت أنه كان "شرف" حياتها أن تشغل منصب رئيس الوزراء لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات.

وستستمر ماي في شغل منصب رئيس الوزراء إلى أن ينتخب المشرعون وأعضاء الحزب زعيما جديدا لحزب المحافظين، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق شهرين.

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظا لخلافتها.

وكان المحافظون المتشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا غير راضين عن الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد دعوا ماي إلى الاستقالة.