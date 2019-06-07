التحالف العربي يقصف أهدافا حوثية شمال الضالع وصنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الجمعة بأن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإنقلابية في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ، ودمرت آليات عسكرية وتجمعا لعدد من عناصرهم.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المصادر القول إن غارات التحالف العربي استهدفت مخازن أسلحة في معسكري النهدين والحفاء في صنعاء، مضيفا أن القصف تزامن مع معارك عنيفة استخدم فيها مختلف الأسلحة بين القوات المشتركة والميليشيات في المحور الغربي لجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

يذكر أن الجيش اليمني أعلن - أمس - مقتل 26 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق بالضالع عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين .