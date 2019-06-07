"التسليم بعد 3 أشهر".. الخليج 365 داخل الوحدات الجاهزة بالعاصمة الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم أول وحدات لها في العاصمة الإدارية والتي تقع في الحي السكني الثالث بمنطقة الـR3 خلال الربع الأخير من 2019.

وكانت الوزارة طرحت أكثر من 2000 وحدة تم حجزهم جميعا من إجمالي ما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية يتضمنها الحي السكني، والذي يعد أول حي جرى البدء في تنفيذه داخل العاصمة.

"الخليج 365" تجول داخل وحدات الحي السكني، لمعرفة الموقف التنفيذي للمشروع ومتى سيتم تسليم أول وحدات في الحي السكني.

يبعد الحي السكني 15 دقيقة من بوابات العاصمة الإدارية ناحية طريق "القاهرة - السويس"، وما يقرب من 10 دقائق عن الحي الحكومي، ويعمل العديد من المشركات المصرية داخل الحي السكني مثل المقاولون العرب، وأوراسكوم، وطلعت مصطفى، وكونكورد، وحسن علام وشركات أخرى، فيوجد ما يقرب من 20 ألف عامل لتنفيذ 17 ألف وحدة سكنية.

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وقال المهندس أحمد العربي، المشرف على المشروع، إنه يتم الانتهاء حاليًا من الموقع الأول داخل المشروع والذي يتكون من 80 عمارة، وتم طرح الوحدات التي تم حجزها العام الماضي به، لافتًا إلى أنه من المقرر البدء في تسليم هذه الوحدات للحاجزين الربع الأخير من 2019.

وأضاف العربي لـ"الخليج 365"، أن هذا الموقع يتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب، ويتم حاليا تنسيق الموقع بالكامل ثم الانتهاء من اللاند سكيب، كما يتم الانتهاء من التشطيبات الأخيرة داخل الوحدات فمعظم التشطيبات الخاريجية تم الانتهاء منها.

وأكد المشرف على المشروع، أن كل عمارة تتكون من بدروم، ودور أرضي و7 أدوار متكررة بمسطح 580 مترًا مربعًا للدور، ومسطح الوحدة مختلف يبدأ من 110 وحتى 180 مترًا مربعًا شاملًا الخدمات.

وتابع: "تتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل، كاملة التشطيبات، لافتًا إلى أنه تم استخدام أفضل أنواع التشطيبات".

وأوضح، أن كل دور في عمارات الحي السكني يتكون من 4 شقق سكنية، وكل عمارة بها 2 مصعد كهربائي، ومصعد عادي، ومصعد للطوارئ، كاشفًا عن 3 نماذج لوحدات العاصمة الإدارية، الأول نموذج يصل مسطح الوحدة به، إلى 150 مترًا مربعًا، أما "نموذج b" يصل إلى 160 مترًا مربعًا، ونموذج C يصل إلى 180 مترًا مربعًا.