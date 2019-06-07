مصرع ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أجا بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي ٦ أشخاص مصرعهم بينهم ٤ أطفال، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "أجا _ ميت غمر " بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق "أجا - ميت غمر "أمام قرية ميت معاند .

انتقلت سيارات الاسعاف وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحة ارقام دوط 7835 وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة 6 اشخاص وهم: مروى هلال دويدار 25 سنة، ومرفت أحمد محمد 60 سنة، وملك محمد بحر 7 سنوات، وفيجا محمد بحر عامين ومصطفى مصطفي عبد الدايم 5 سنوات، ومحمد مصطفى عبد الدايم 4 شهور، ومقيمون جميعا بكوم النور مركز أجا.

جرى إيداع الجثث بمشرحة مستشفي أجا المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.