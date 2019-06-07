حدث ليلًا| إحباط هجوم إرهابي في سيناء.. ولحظات رعب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

إحباط محاولة إرهابيين إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء

أفادت قناة "دي إم سي"، في خبر عاجل، أن قوات الأمن تصدت لعناصر إرهابية حاولت إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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بالفيديو والصور.. تفاصيل لحظات "الرعب" في حريق مصنع الدقهلية

خلال 80 دقيقة، استطاع ضباط وأفراد الحمية المدنية بالدقهلية، السيطرة على حريق هائل شب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة "ثالث أيام عيد الفطر المبارك"، داخل مصنع للبلاستيك.

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التحريات تُشير إلى تورط "زينة" في التحريض على سرقة "جواهرجي".. ومحاميها يرد

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة اتهام الفنانة "زينة" بتحريض خادمة أجنبية على سرقة "انسيال ألماظ" من داخل فيلا جواهرجي شهير وسيدة أعمال بكمبوند "القطامية هايتس".

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"التعليم العالي" تنفي مد إجازة العيد بالجامعات والمعاهد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد القادم الموافق ٩ يونيو.

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اليونان تعرب عن قلقها إزاء شراء تركيا منظومة صواريخ"إس-400"

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أعرب وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلق بلاده إزاء شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

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نائب تركي يطالب بإجراء تحقيقات برلمانية بشأن قصر إقامة أردوغان

قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إركيك، طلبا لإجراء تحقيق برلماني حول تقارير بشأن قصر الإقامة الصيفية للرئيس رجب طيب أردوغان ، الذي لا يزال قيد الإنشاء، في خليج أوكلوك ببلدة مرماريس الساحلية جنوب غربي البلاد.

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(البنتاجون) : سنتدخل إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن واشنطن ستتدخل حال أقدمت الحكومة السورية على استخدام سلاح كيماوي في إدلب.

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قائد أمريكي: الحشود العسكرية الأمريكية أجبرت إيران على التراجع

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزى الخميس، إن الحشود العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة "أجبرت إيران على التراجع".

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الشرطة السودانية تؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

أكدت الشرطة السودانية، تعرض سجون بينها سجن كوبر، الذي يتواجد به الرئيس المعزول عمر البشير، لمحاولة اقتحام على يد مجهولين.

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