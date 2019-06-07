رئيس وزراء اثيوبيا يزور الخرطوم للقيام بوساطة بين المجلس العسكري والمحتجين

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بوساطة بين المجلس الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية، بعد القمع الدامي للاعتصام الذي نفذته قوات الأمن هذا الأسبوع وأثار موجة تنديد دولية.

وسيعقد رئيس الوزراء الإثيوبي، سلسلة لقاءات مع قادة المجلس الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، قبل عقد لقاء في وقت لاحق مع قادة الاحتجاجات.