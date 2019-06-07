رئيس وزراء اثيوبيا يزور الخرطوم للقيام بوساطة بين المجلس العسكري والمحتجين

وسيعقد رئيس الوزراء الإثيوبي، سلسلة لقاءات مع قادة المجلس الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، قبل عقد لقاء في وقت لاحق مع قادة الاحتجاجات.
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