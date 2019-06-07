ترمب: إيران دولة فاشلة

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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن “العقوبات التي فرضها على إيران أدت لفشلها كدولة، لكنه حاول إغراء طهران بالتفاوض، قائلاً إن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة عبر التفاوض”.
وقال ترمب للصحفيين قبيل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال في النورماندي: “عندما أصبحت رئيساً، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية، كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدل”.
وأضاف: “هم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا، يمكننا تغيير ذلك سريعاً جداً لكن العقوبات كانت استثنائية في ما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة”.
المصدر وكالات
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