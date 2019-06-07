كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توقف الدعم الإيراني.. حزب الله يجمع التبرعات في الطرقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عكست الحواجز التي أقامها حزب الله في مناطق سيطرته في لبنان من أجل جمع التبرّعات الأزمة المالية والسياسية التي يعاني منها الحزب في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت أوساط سياسية لبنانية إن "الحزب استغل هذه الأزمة للتعبئة الداخلية في وقت بدأ المجتمع الشيعي اللبناني يطرح تساؤلات عن الجدوى من تدخل الحزب عسكرياً في سوريا" بحسب ما ذكرت صحيفة "العرب".

ولاحظت هذه الأوساط التي لديها اطلاع على ما يدور في المناطق الشيعية أنّ الحزب تفادى إقامة حواجز لجمع التبرعات في مناطق مسيحية أو سنّية أو درزية خشية حصول أي احتكاك مع الطوائف الأخرى من جهة وتفادي أي إحراج يمكن أن يسببه لحليفه المسيحي (التيار الوطني الحرّ) من جهة أخرى.

واعتبرت ذلك إشارة إلى أنّه يتحكّم كليا بالمناطق الشيعية في لبنان وأن قبضته قويّة جدا في تلك المناطق.

وأوضحت أن الهدف من الحواجز ليس جمع التبرعات بقدر ما هو رسالة موجهة إلى الشيعة عموماً.

وقالت الأوساط في تصريحات إن "فحوى الرسالة أن الحزب يسيطر على مناطقه بإحكام شديد وأن لا مكان في هذه المناطق لأيّ صوت شيعي معترض أو لتساؤلات في شأن جدوى التدخل في سوريا وكلفة هذا التدخل مالياً وبشرياً".

وبدأت العقوبات الأمريكية على إيران تؤثر بشكل واضح على حزب الله، بعد انقطاع الدعم الذي كان يصله من طهران.

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وسبق وأن قدرت الولايات المتحدة قيمة الدعم الذي كانت تقدمه إيران لحزب الله بنحو 700 مليون دولار سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن المحللة السياسية كلوي كورنيش قولها في تقرير لها بصحيفة "فاينشيال تايمز" البريطانية إن حزب الله يشعر بالألم جراء صعوبة حصول إيران على السيولة المالية إثر العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت كورنيش المتخصصة بشؤون لبنان والعراق وسوريا إن "حزب الله عمد إلى جمع تبرعات خلال رمضان على نطاق واسع، وجاب بمكبرات الصوت المركزة على السيارات في شوارع بيروت.

كما تداول مناصرو الحزب رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي تطالبهم بالتبرع ولو بدولار واحد للحزب".

وأضافت أن الأزمة المالية التي تعصف بالحزب دفعت حسن نصرالله إلى إعلان "الجهاد المالي" بعدما توقف دعم إيران للحزب بسبب إعادة فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.

بالتزامن مع ذلك طالب أعضاء في البرلمان الألماني بحظر حزب الله واعتباره تنظيماً إرهابياً.

وناقش البرلمان الألماني، الخميس، حظر حزب الله بناء على طلب رفعه حزب البديل اليميني.

ودعا البيان المرفوع من حزب البديل إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية بحظر حزب الله بالكامل من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي.