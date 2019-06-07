الان تتابع مقتل 1000 من عناصر الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
اعترف قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي بخسارة عشرات القيادات البارزة، في المواجهات ضد قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني، في محافظة الضالع، وسط البلاد.
ونقلت حسابات مرتبطة بالمقاومة الجنوبية، على منصات التواصل الاجتماعي اعترافات قيادي حوثي وقع في الأسر بعد المعارك في شمال الضالع، وفقاً لما ذكره موقع “نيوز يمن”.
واعترف الأسير الحوثي، بأن الميليشيا خسرت عدداً من قيادات الصف الأول في الضالع، وبأن عدد قتلاها يفوق 1000 عنصر، إلى جانب وقوع المئات في الأسر.
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