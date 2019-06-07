جنبلاط: محافظ جبل لبنان موظف صغير عند تيار سياسي تائه ومتخبط بخياراته

رأى رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "كم هزيلة تلك الايام التي وصلنا اليها حيث يصبح ​محافظ​ ​جبل لبنان​ موظف صغير عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة لكن مصر في محاربة ​الحزب الاشتراكي​ في ​اقليم الخروب​ بأي ثمن".

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