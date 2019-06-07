قتيل نتيجة انقلاب سيارته على طريق عام ضهر العين الهيكلية في الكورة

قُتل المواطن "ن. ك" بعد انقلاب سيارته من نوع "رابيد" بيضاء في أحد الوديان على طريق عام ​ضهر العين​ - الهيكلية في ​الكورة​.

وقد عملت ​فرق الإسعاف​ وفرق البحث والإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة على إتمام عمليات البحث ونقل الجثة إلى "مستشفى هيكل".