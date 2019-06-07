قتيل نتيجة انقلاب سيارته على طريق عام ضهر العين الهيكلية في الكورة

قُتل المواطن "ن. ك" بعد انقلاب سيارته من نوع "رابيد" بيضاء في أحد الوديان على طريق عام ضهر العين - الهيكلية في الكورة.
وقد عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة على إتمام عمليات البحث ونقل الجثة إلى "مستشفى هيكل".
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