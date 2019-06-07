رأى النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "أخطر ما في ​الموازنة​ هو استدانة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 بالمئة من ​المصارف​ لأنها ستساهم برفع تكلفة الفوائد على ​القطاع الخاص​"، مبينا أنه "إذا كانت من ​البنك المركزي​ عبر طباعة ​الليرة اللبنانية​ فسوف يقوم البنك المركزي برفع ​الفائدة​ لمنع تحويلها الى ​الدولار​ مما يساهم بضرب ​الإقتصاد​ المتهالك أصلا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أخطر ما في الموازنة هو استدانة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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