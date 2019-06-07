أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أنّ "المطلوب أن تقف السجالات، والعودة إلى الحوار المباشر حول الملفات الّتي هناك تباين حولها، وعدم توتير الجو. الهدف لم يكن أصلًا التوتير".
وركّز في حديث إذاعي على "وجوب العودة إلى الهدوء على مستوى المواقف، بانتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحرري وإعادة انطلاق ملفات الحكومة، وتوضيح ما حصل"، موضحًا أنّ"المشكلة ليست بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، بل داخل "المستقبل"، إذ هناك مشكلة يجب معالجتها داخله، بالإضافة إلى بعض التباينات بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: المطلوب وقف السجالات والهدوء وهناك مشكلة يجب معالجتها داخل "المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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