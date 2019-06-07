إخماد حريق مستودع للزيوت وعدد من خزانات المازوت داخل محطة للوقود في عين سعادة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في مستودع للزيوت وعدد من خزانات ​المازوت​ داخل محطة للوقود في ​عين سعادة​ - ​المتن​"، موضحةً أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديات".

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