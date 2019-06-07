ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة "الحياة" أنّ "حتّى مساء أمس الخميس، لم تكن هناك معطيات جديدة حول ما إذا كان منفّذ العملي الإرهابية في طرابلس عبد الرحمن مبسوط قد تحرّك في إطار مجموعة معيّنة".
وأوضح أنّ "التحقيقات متواصلة ولا معطيات لإعلانها في هذا الصدد قبل الانتهاء منها. والهدف من توقيف الأشخاص الّذين لهم صلات بالجاني هو جمع معلومات عنه وعن العمليّة التّي نفّذها وأدّت إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط، وآخرين من قوى الأمن الداخلي".
ولفت المصدر إلى أنّ "مديرية المخابرات في الجيش لم تكلّف بأيّ تحقيق جديد عن مرحلة سجن مبسوط، ورجّحت أن يكون هذا الأمر منوطًا بالقضاء، إذا هناك من نيّة لفتح تحقيقات في هذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني للحياة: مخابرات الجيش لم تكلف بأي تحقيق جديد عن مرحلة سجن مبسوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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