أسعد درغام: العلاقة متواصلة مع تيار المستقبل وخاصة مع الحريري

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ان "التسوية الرئاسية مستمرةـ، وهي مصلحة وطنية مشتركة نتيجة قناعة وليست نتيجة مصالح حتى تتوقف".
وأوضح في حديث إذاعي أنه "من الطبيعي ان لا نتفق مع تيار المستقبل على كل الأمور وان يكون هناك تباين ببعض وجهات النظر، وهناك بعض الافرقاء داخل تيار المستقبل كانوا ضدد هذه التسوية وينتظرون أي فرصة لمواجهتها".
وشدد على ان "العلاقة متواصلة مع تيار المستقبل وخاصة مع رئيس الحكومة سعد الحريري"، وأضاف "لا اشتباك سياسي بين العهد ورئاسة الحكومة والعلاقة اليوم جيدة". ورأى انه "كان هناك تفسير خاطىء لخطاب وزير الخارجية جبران باسيل، والوزير السابق نهاد المشنوق حاول من خلال خطاب باسيل ان يفتعل مشكلة ويشد العصب المذهبي والطائفي".
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