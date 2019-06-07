أبو سعيد: ما يحصل بلبنان يعكس صورة الأوضاع الإقليمية على الساحة

إلتقى مفوّض الشرق الاوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد كل من مدير عام البعثة رامي فواز وأمين السر سمير شامي وبحث المجتمعون الأحداث الاخيرة.
وأشار السفير أبو سعيد إلى ان ما يحصل في لبنان من التجاذبات السياسية والتخبط والإرتجال في المواقف والإجراءات المختلفة إنما يعكس صورة الأوضاع الإقليمية على الساحة اللبنانية، وهذا لا يبشّر بإمكانية حماية الأمن المجتمعي وحرية التعبير وممارسة الأصول الحقوقية.
وأشار إلى وجوب الترفع عن الشخصنة في التعاطي بالعمل والشأن العام ووجوب الإنكباب على البنود المطلوبة وعددها مئتان وإحدى عشرة نقطة (211) قبل الثالث من تشرين الثاني 2020 الذي فرضها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
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