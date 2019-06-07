أكاديمية بشير الجميّل تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب المشاركين

أنهت أكاديمية بشير الجميّل دورتها الأولى التي انطلقت من ​جامعة الروح القدس​ في ​الكسليك​، وسيتم الإحتفال بتوزيع شهادات التخرّج على ​الطلاب​ الذين شاركوا ب​الدورة​ الأولى يوم الاربعاء المقبل 12 حزيران في ​الأشرفية​، في المكان الذي اغتيل فيه الرئيس السابق بشير الجميّل - باحة بيت كتائب منطقة الأشرفية.

وكانت الدورة الأولى قد إختُتمت منذ أيام بلقاء مع المهندس ماضي، حيث تحدث فيها عن "استراتيجية بشير في العلاقات ال​لبنان​ية الأميركية"، كما تحدث عن فكر بشير المقاوم والمناضل من أجل الحرية و​الاستقلال​ وسيادة لبنان على أرضه.

وكان قد شارك في لقاءات الدورة الأولى السادة أنطوان نجم، المحامي ​نعوم فرح​، الدكتور جورج فريحة الوزير السابق ​سجعان قزي​ والمهندس الفرد ماضي.