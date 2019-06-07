أكاديمية بشير الجميّل تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب المشاركين

أنهت أكاديمية بشير الجميّل دورتها الأولى التي انطلقت من جامعة الروح القدس في الكسليك، وسيتم الإحتفال بتوزيع شهادات التخرّج على الطلاب الذين شاركوا بالدورة الأولى يوم الاربعاء المقبل 12 حزيران في الأشرفية، في المكان الذي اغتيل فيه الرئيس السابق بشير الجميّل - باحة بيت كتائب منطقة الأشرفية.
وكانت الدورة الأولى قد إختُتمت منذ أيام بلقاء مع المهندس ماضي، حيث تحدث فيها عن "استراتيجية بشير في العلاقات اللبنانية الأميركية"، كما تحدث عن فكر بشير المقاوم والمناضل من أجل الحرية والاستقلال وسيادة لبنان على أرضه.
وكان قد شارك في لقاءات الدورة الأولى السادة أنطوان نجم، المحامي نعوم فرح، الدكتور جورج فريحة الوزير السابق سجعان قزي والمهندس الفرد ماضي.
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