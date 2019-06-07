ترامب: العقوبات التي فرضت على إيران أدت لفشلها كدولة

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن العقوبات التي فرضها على ​إيران​ أدت لفشلها كدولة، مشيرا الى أنه بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة عبر التفاوض.

وقال ترامب للصحفيين قبيل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في بلدة بغرب فرنسا: "عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدل"، مضيفا: "هم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا. يمكننا تغيير ذلك سريعا جدا لكن العقوبات كانت استثنائية في ما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة".