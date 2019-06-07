اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضها على إيران أدت لفشلها كدولة، مشيرا الى أنه بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة عبر التفاوض.
وقال ترامب للصحفيين قبيل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة بغرب فرنسا: "عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدل"، مضيفا: "هم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا. يمكننا تغيير ذلك سريعا جدا لكن العقوبات كانت استثنائية في ما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: العقوبات التي فرضت على إيران أدت لفشلها كدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.