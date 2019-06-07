بن صالح: الانتخابات الرئاسية هي السبيل الأوحد لحل الأزمة في الجزائر

أكّد رئيس ​الجزائر​ المؤقت ​عبد القادر بن صالح​ أنه يطالب بـ"ترجيح الحكمة لتخطي الأزمة الراهنة"، مشيرًا إلى "أنني تعهدت بأن أضمن كل الظروف المناسبة لإجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة وأدعو جميع الجهات إلى اختيار سبيل الحوار للمشاركة في حل الأزمة".

وأوضح بن صالح، في حديث تلفزيوني، أن "بلدنا بحاجة إلى إصلاحات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية"، مشددًا على "أننا بأمس الحاجة لحشد قوانا لمواجهة التحديات أمام الجزائر. والذهاب إلى انتخابات رئاسية هو السبيل الأوحد للحل".

ودعا "كل المسؤولين الجزائريين إلى تغليب الحل الديمقراطي وتلبية مطالب الشعب"، لافتًا إلى ضرورة إجراء انتخابات في الجزائر ضمن مواعيد مقبولة".