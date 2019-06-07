رويترز: الإمارات والسعودية أبلغتا مجلس الأمن أن الهجمات على سفن النفط عملية معقدة

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "​الإمارات​ و​السعودية​ و​النرويج​ أبلغت أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ بأنّ الهجمات الّتي تعرّضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 أيار، تحمل بصمات عمليّة معقّدة ومنسّقة تقف وراءها دولة على الأرجح".

وأوضحت أنّ "الإمارات والسعودية والنرويج لفتت في الوثيقة إلى أنّ النتائج الأوليّة للتحقيق المشترك تشير إلى أنّ الهجمات تطلبت خبرة في قيادة الزوارق السريعة وغواصين مدربين ثبتوا على الأرجح ألغامًا بحرية في ​السفن​ بقدر كبير من الدقة تحت سطح الماء بهدف تعطيلها وليس إغراقها. وأكّدت أنّ التحقيقات لا تزال مستمرّة، لكن هذه الحقائق تعدّ دلائل قوية على أنّ الهجمات الأربعة كانت جزءًا من عمليّة معقّدة ومنسّقة نفّذها فاعل ذو إمكانيّات واسعة".

وكانت قد استهدفت الهجمات ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدّي لسقوط ضحايا.