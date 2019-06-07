"رويترز": شركة نرويجية أخلت منصة نفط بحرية بعد اصطدام سفينة بها

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "شركة "EQUINOR" النرويجية للنفط أخلت منصّة لاستخراج ​النفط​ في البحر الشمالي، وأوقفت عملها بعد اصطدامها ب​سفينة​ إمداد". ونقلت الوكالة عن الشركة، إشارتها إلى أنّ "أحدًا من العاملين الـ276 في منصة "ستاتفيورد" لم يتعرّض للإصابة، وأنّه يجري حاليًّا تقييم حجم الأضرار".

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