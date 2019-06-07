وزير فرنسي: ترامب لم يؤكد أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مسؤول فرنسي، قوله ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يؤكد خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، يوم الخميس، أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستعقد في أغسطس آب في مدينة بياريتس بجنوب غرب ​فرنسا​".

وكان غياب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد خيم على اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى عقد في بريتاني هذا العام، مما سلط الضوء على صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة خلال القمة السنوية.