وزير فرنسي: ترامب لم يؤكد أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مسؤول فرنسي، قوله ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يؤكد خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستعقد في أغسطس آب في مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا".
وكان غياب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد خيم على اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى عقد في بريتاني هذا العام، مما سلط الضوء على صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة خلال القمة السنوية.
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