رويترز: واشنطن توقف استقبال الطيارين الأتراك للتدريب على "إف-35"

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن "​واشنطن​ قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في ​الولايات المتحدة​ للتدريب على مقاتلات "إف-35".

وأوضحت الوكالة أن "المسؤولين لم يستبعدا إمكانية إلغاء القرار في حال غيرت ​تركيا​ موقفها من صفقة شراء ​منظومة​ "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية، مضيفين أن القرار لا ينطبق إلا على الدفعات الجديدة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة الذين كان مقررا وصولهم إلى الولايات المتحدة".

وأشار المسؤولان إلى أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بوقف تدريب الطيارين وطواقم الصيانة التركية المتواجدين حاليا في قاعدة "لوك" الجوية في أريزونا.

ويخضع أربعة طيارين أتراك للتدريب حاليًا في قاعدة "لوك" بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، كما يعمل هناك طياران تركيان إضافيان بصفة مدربين. وبالإضافة إلى هؤلاء الضباط الستة، هناك 20 عامل صيانة أتراك يتلقون التدريب في تلك ​القاعدة​ أيضا.