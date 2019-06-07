مسؤول بريطاني: لندن تدعم قرار الاتحاد الإفريقي بشأن السودان

أعلن نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلين عن "دعم بريطانيا القوي لقرار الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، لحين تسليم السلطة للمدنيين"، مشيراً إلى "اننا نتلقى تقارير متواصلة عن أعمال الترهيب والعنف في الخرطوم وهذه أعمال شنيعة وغير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف".
ولفت إلى "اننا نرحب كثيرا بالقيادة التي أظهرها الاتحاد الإفريقي ونؤيد بقوة القرار الذي اتخذه في أديس آبابا، ونعتقد أنه صائب تماما"، مشيراً إلى ان "السلطات السودانية العسكرية تسير في طريق خطير للغاية، لديها الآن خيار واحد، هو العودة إلى حكومة شرعية يقودها مدنيون".
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