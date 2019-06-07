التايمز: السعوديون بنوا ترسانة صواريخ سرية بمساعدة الصينيين

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير بعنوان "السعوديون بنوا ترسانة صواريخ سرية بمساعدة الصينيين"، إلى أن أعضاء في ​الكونغرس​ طالبوا الإدارة الاميركية بالكشف عن معلومات بهذا الصدد، وأنهم اكتشفوا أن البرنامج الصاروخي للسعودية تطور بشكل يفوق التوقعات السابقة.

ولفتت إلى أن متحدثا باسم ​الخارجية الصينية​ رفض نفي المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، وقال إن الصين تتعامل مع السعودية كشريك.

وكشفت عن قيام بكين ببيع طائرات مسيرة متطورة للإمارات، حيث عُثر على شظايا طائرة مُسيرة صينية الصنع أُسقطت في ​ليبيا​ خلال غارة كانت تشارك فيها. وأشارت إلى أن العلاقات القوية التي تشكلت بين الدولتين الخليجيتين والصين خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق ​باراك اوباما​.