وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد قتلى الأحداث الأخيرة إلى 61

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​السودان​ية عن "ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالعاصمة ​الخرطوم​ قبل 3 أيام، إلى 61 قتيلا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الوزارة إن عدد قتلى فض الاعتصام لم يتجاوز 46، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، ردا على ما تداولته وسائل إعلام بأن العدد تجاوز الـ 100.