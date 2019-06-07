ترشيح مفاجئ من دولة السلفادور لعضوية مجلس الأمن

أثار ​السلفادور​ مفاجأة بتقديم ترشيحه لعضوية غير دائمة في ​مجلس الأمن الدولي​ عشية ​انتخابات​ تتعلق بخمسة مقاعد، بعدما اختارت ​أميركا اللاتينية​ دولة سانت فينسنت والغرينادين لتمثيلها خلال عامي 2020 و2021. وتجري انتخابات هذه السنة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن، اثنان منها لإفريقيا وثالث لأميركا اللاتينية والكاريبي وآخر لأوروبا الشرقية والخامس لآسيا والمحيط الهادئ. وغالبا ما تتفق المناطق مسبقا لتقديم مرشح واحد، ما يضمن له الفوز في الانتخابات.

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