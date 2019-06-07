إصابة شاب "مجهول الهوية" صدمه قطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب شاب في العقد الثالث من عمره، بعدما صدمه قطار بنطاق مدينة دسوق، أثناء مروره من مكان غير معد للعبور بناحية كوبري عتريس القديم.

التفاصيل عنما تلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، ونائبه العميد رضا النويشي، إشارة من أمين شرطة مصطفى القطان، رئيس نقطة شرطة محطة قطار دسوق، بلاغًا للنقطة من ناظر المحطة، بوجود شخص مصاب صدمه القطار أمام كوبري عتريس القديم، والذي يبعد عن محطة قطار دسوق مسافات طويلة.

انتقل المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، رفقة أمين شرطة السيد جاب الله، من قوة مباحث القسم، إلى موقع الحادث محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة وجود شخص مصاب اصطدم به القطار، ويرتدي تي شيرت رصاصي اللون وبنطال بني، وبدون تحقيق شخصية "مجهول الهوية".

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جرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة، وتهتك بالركبة اليمنى، وكسر في القدم اليسرى، ونزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة، وجرى إيداعه بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

كشفت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، عن اصطدام القطار رقم 471 القائم من محطة قطار قلين، والمتجه إلى محطة قطار دسوق، بالشاب مجهول الهوية قبل دخوله المحطة، محدثًا به الإصابات المذكورة الواردة في التقرير الطبي، إثر مروره من مكان غير معد لعبور المشاه أمام كوبري عتريس القديم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 / 280 لسنة 2019 أحوال نقطة شرطة محطة قطار دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.