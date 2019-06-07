إزالة المنازل الآيلة للسقوط بالمناطق القديمة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تعمل حاليا على تطوير العشوائيات وإزالة المباني القديمة والآيلة للسقوط التي تهدد حياة المواطنين.

وأضاف: إن المحافظة بدأت في إزالة البيوت القديمة التي تقع جنوب مدينة الخارجة والمشيدة من الطوب اللبن وتعتبر مصدر خطورة للمنازل المجاورة لها، مؤكدا أن أغلب هذه المنازل تقع بمنطقة عين الدار وعين الشيخ وعين ام زير ودرب السندادية.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أغلب هذه المنازل تركها سكانها منذ فترة كبيرة وسقطت أجزاء كبيرة منها، وبعضها أصبح مأوى للحيوانات الضالة، وتحول لمقالب للقمامة مضيفا: إن هذه المنازل أصبحت تشكل خطرا وضررا للمواطنين الذين يسكنون بجوارها.

وأشار، إلى أنه تمت الموافقة على إقامة عمارات سكنية متميزة وإزالة المنازل القديمة بمنطقتي عين أم زير وعين الدار ودرب السندادية، وذلك في حال موافقة أصحاب هذه المنازل وذلك لحماية أصحابها من خطر الانهيار وإضفاء مظهر حضاري المنطقة.