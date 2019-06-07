تنفيذ مشروع الظهير الزراعى والعيون السطحية للشباب بـ"بلاط" على مساحة 2500 فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن الانتهاء من تخصيص 2500 فدان بالمركز لصالح تنفيذ مشروعات الظهير الزراعي والآبار السطحية لصالح شباب الخريجين، بقصد توفير فرص عمل غير تقليدية لهم.

قال عادل عباس، رئيس مركز بلاط، في بيان صحفي، إنه جرى تخصيص 250 فدانا لكل وحدة قروية على مستوى المركز بإجمالى 1750 فدانا ضمن مشروعات الظهير الزراعى، لتوزيعها على الشباب، بواقع 280 شابا، وكذلك توفير فرص عمل غير مباشرة لأكثر من 900 شاب على مستوى القرى، مؤكدا أنه جارى تسليم العقود للمنتفعين.

أضاف عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، أنه جارى أيضا الانتهاء من تخصيص 850 فدانا، تم تقسيمها على 15 عين سطحية، لتوزيعها على 150 شابا من أهالى مركز ومدينة بلاط، والتى ستوفر حوالى 450 فرصة عمل غير مباشرة، حيث يجرى الانتهاء من الموافقات الخاصة بالرى والآثار وباقى الجهات المختصة.