بالفيديو والصور.. تفاصيل لحظات "الرعب" في حريق مصنع الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

خلال 80 دقيقة، استطاع ضباط وأفراد الحمية المدنية بالدقهلية، السيطرة على حريق هائل شب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة "ثالث أيام عيد الفطر المبارك"، داخل مصنع للبلاستيك بقرية ميت عنتر التابع لمركز طلخا، بالقرب من شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا"، الأمر الذي سبب حالة من الهلع بين المواطنين.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بالقريه ملك حمدى عبدالفتاح علي الدين، وشركاء آخرين وتصاعد السنة اللهب.

وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا وقوات الحماية المدنية والعشرات من سيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها عقب الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة لوحدة إطفاء شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية والمجهزة بمواد إطفاء "رغوى"، والتي تقع على بعد 200 متر من الحريق.

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وأدى اشتعال النيران إلى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحريق يقع على مقربة من شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا"، الأمر الذي دفع بقيادات الشركة لسرعة التدخل، ووقف خطوط الغاز الممتدة إلى داخل المصنع من حقول الغاز بمنطقة أبوماضي ببلقاس.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح سوى إصابات باختناق بسبب الأدخنة الناتجة عن الحريق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة، حيث أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وجاري حصر الخسائر الناتجة عنه.