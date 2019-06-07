إصابة 3 عاملين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح - (أ ش أ): أصيب 3 عاملين بحروق اليوم الجمعة إثر انفجار أسطوانة غاز بأحد مطاعم مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق قد تلقى إخطارا من المستشفى العام بوصول بلال فتحي سليم 19سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق من الدرجة الأولى بالقدمين 7%، ومصطفى عبد الكريم خالد 27سنة، مقيم مطروح، يعاني من حروق بالذراعين من الدرجة الأولى 4%، وأحمد جابر علام 23سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق بالذراع الأيمن والقدمين من الدرجة الأولى 9%، وجميع الحالات مستقره وجارٍ عمل اللازم.

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