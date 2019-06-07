الرئيس الكولومبي يوافق على قانون ينظم محاكم ما بعد حل الحركات المتمردة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

وافق الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الخميس على تشريع ينظم نظام العدالة بعد انتهاء الصراع في البلاد، بعد شهور من عدم اليقين.

وتم إنشاء "السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام" في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة (فارك)، بعد 52 عاما من الصراع.

وينص هذا الاتفاق على فرض عقوبات أخف على المقاتلين السابقين والجنود الذين يساعدون المحكمة في تحديد المسؤوليات بشأن الجرائم المرتبطة بالصراع.

واستمر العمل لتأسيس نظام العدالة الانتقالية منذ يناير 2018، لكن دوكي لم يمنح الموافقة النهائية على التشريعات التي تنظمه، واقترح بدلاً من ذلك تعديل ست من مواده الـ 159.

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ودفع الرئيس بأن التغييرات ستضمن المزيد من العدالة لضحايا الصراع، لكن منتقدين اتهموه بمحاولة إضعاف "السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام" لمنع فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

ورفض الكونجرس التعديلات التي اقترحها دوكي، مما اضطره إلى الموافقة على القانون في نهاية المطاف.

وحولت اتفاقية السلام (فارك) إلى حزب سياسي وأدت إلى تسريح حوالي 7000 مقاتل. ومع ذلك، تتردد تقارير مفادها أن العديد منهم الآن يحملون السلاح مرة أخرى بسبب ركود عملية السلام.

وخلف النزاع المسلح في كولومبيا أكثر من 260 ألف قتيل منذ عام 1958 علاوة على نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، وفقا لتقديرات الحكومة .