أيام العيد.. إقبال متزايد على محلات الحلاقة – فيديو

فيديو: يونس الميموني
شهدت صالونات الحلاقة إقبالا متزايدا، ليلة العيد، في طنجة، بعدما قصدها الأطفال، والشباب، وكبار السن، الذين انتظروا في طابور دورهم، من أجل الحصول على قصة شعر تناسب الملابس الجديدة، التي ارتدوها يوم العيد.
وكشف مستخدم في إحدى محلات الحلاقة أنه اضطر إلى المبيت في الصالون، والعمل ليل نهار، بسبب ضغط العمل، إذ توافد سكان الأحياء المجاورة بكثرة على محله، في الأيام الأخيرة، التي سبقت العيد.
وأبرز أحد الزبائن أن سبب الإقبال الكثير على محلات الحلاقة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، يرجع إلى انشغال الأفراد بشراء كسوة العيد، والمقومات اللازمة لصناعة الحلويات التقليدية، التي تشتهر بها موائد المغاربة خلال عيد الفطر.
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