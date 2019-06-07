منظمة يمنية: تعذيب مرعب للمختطفين داخل سجون الحوثي

قالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، مساء الخميس، إن المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، يتعرضون لتعذيب مرعب أودى بحياة عدد منهم.

وفي بيان صحفي، أعربت الرابطة الحقوقية -منظمة أهلية معنية بالدفاع عن حقوق المختطفين- عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب بشكل مرعب بحق المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل اثنين منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن هناك إخفاء للعشرات من المختطفين، في سجون سرية للحوثيين، مع اختطاف النساء دون رادع إنساني أو أخلاقي أو اجتماعي.

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وقال البيان: إن الأيام والأعياد والمناسبات تمر وأبناؤنا خلف قضبان سجون جماعة الحوثي الانقلابية.





وذكر البيان أن شهر رمضان انقضى، فيما استقبلت الأمهات عيد الفطر المبارك والفرحة غائبة عنهن.. لا فرحة بالصيام ولا بقدوم العيد.

وحمّلت الرابطة مليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمختفين قسرا، وشددت على أن جرائم الاختطاف والتعذيب لا تسقط بالتقادم، وأنه مهما مر الزمن فسوف يحاسب مرتكبوها.

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط لإنقاذ المختطفين والمختطفات، والتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمختفين قسراً دون قيد أو شرط.